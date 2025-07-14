Трамп раскрыл, кто реально планирует воевать с Россией в Европе

Германия и другие крупные европейские страны готовы воевать с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Я говорил с Германией, говорил с большинством крупных стран. Они хотят — и, знаете ли, готовы пойти очень далеко (в вопросе прямой конфронтации, — прим. URA.RU)», — сообщил Дональд Трамп.

Трамп объявил о договоренности по поставкам оружия Украине

Трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News. Он отметил, что в случае отсутствия сделки США не придется вступать в конфликт с РФ, потому что этим будут заняты европейские страны.

Ранее Россия не раз подчеркивала, что рассматривает Европу не как противника, а как торгового партнера. При этом, как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, Москва будет учитывать милитаризацию Европы во всех сферах своего планирования.