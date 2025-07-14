В Раде раскрыли скандальные подробности о семье будущего премьера

Родной брат будущего премьер-министра Украины Юлии Свириденко уехал на учебу в Лондон во время СВО и не вернулся, рассказала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

© соцсети

В понедельник, 14 июля, Владимир Зеленский заявил, что предложил Свириденко возглавить правительство. Он не посчитал необходимым раскрыть, какую должность займет действующий премьер Денис Шмыгаль.

«У меня сейчас один вопрос, о котором решила не молчать, поскольку не получила ответа непублично: почему родной брат Юлии Свириденко, Виталий, уехал учиться в Лондон и не вернулся? При этом, по данным из открытых источников, он является главой Черниговской областной федерации стрельбы», — отметила Безуглая.

Депутат уточнила, что не приемлет никаких исключений. Она добавила, что не может объяснить то, что брат призывного возраста кандидата в премьер-министры на четвертом году конфликта сбежал из Украины.

По мнению парламентария, эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.

Руководитель украинского центра противодействия коррупции Дарья Каленюк ранее раскритиковала министра обороны Украины Рустема Умерова за то, что он отправил семью в США.