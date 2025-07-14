Трамп заявил, что его разговоры с Путиным «ничего не значат»

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 июля, заявил, что его разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным ничего не значат, поскольку после них российские войска наносят удары по украинской территории.

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— Я много говорю с ним (Владимиром Путиным — прим. «ВМ») о том, как это сделать (урегулировать конфликт — прим. «ВМ»). И всегда вешаю трубку и говорю: «Ну, это был хороший телефонный разговор». А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: «Странно», — рассказал американский лидер во время встречи с генсеком Североатлантического альянса Марком Рютте в Белом доме.

Трамп ответил на вопрос об эскалации с Россией

Трамп назвал Путина «жестким парнем», которому якобы удалось обмануть бывших президентов США Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму и Джо Байдена. Глава Белого дома подчеркнул, что в урегулировании конфликта на Украине важны не разговоры, а действия и результаты, передает Reuters.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если стороны не заключат соглашение в течение примерно 50 дней. Он добавил, что Штаты также введут 100-процентные пошлины в отношении этих государств.