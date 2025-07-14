Трамп заявил, что Путин — крутой парень

Президент США Дональд Трамп назвал главу России Владимира Путина крутым парнем и отметил, что их беседы всегда приятны. Об этом американский лидер заявил в ходе своего выступления.

«Путин — крутой парень», — сказал Дональд Трамп, трансляция его выступления ведется на телеканале Fox News.

После этого он добавил, что Путину удалось «обмануть» многих президентов США — Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего, Барака Обаму, Джо Байдена.

«Но не меня», — отметил Трамп.

Он отметил, что его беседы с Путиным всегда приятны. Однако также сообщил, что президенту РФ якобы надо спасти экономику и свою страну.