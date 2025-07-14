Трамп оценил возможность урегулирования конфликта между Баку и Ереваном

Армяно-азербайджанский конфликт в скором времени «успешно» разрешится, заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Белого дома.

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«И мы решили еще один вопрос: Армения и Азербайджан. Похоже, он близок к завершению. К успешному завершению», — сказал американский лидер.

До этого спецпредставитель американского президента по Сирии Томас Баррак заявил, что Вашингтон готов управлять Зангезурским транспортным коридором у границы Ирана в рамках попытки продвинуть переговоры между Баку и Ереваном.

10 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби.

По итогам встречи политики условились продолжать диалог, а также укреплять доверие между Ереваном и Баку. Алиев и Пашинян, следует из пресс-релиза, согласились с тем, что переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений.