Генсек НАТО неожиданно обратился к Путину после заявления Трампа

Генсек НАТО Марк Рютте, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении пошлин против России, заявил, что, если бы он был на месте лидера РФ Владимира Путина, то «сел бы за стол переговоров». Его слова приводит Life.ru.

Ранее Трамп заявил, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести 100% пошлины в отношении страны и ее торговых партнеров, если Вашингтон и Москва не заключат сделку по Украине в течение 50 дней. Также президент США анонсировал поставки Киеву оружия, в том числе системы Patriot.

«Если бы я был на месте Путина и слышал бы, что планирует Трамп на эти 50 дней, я бы подумал и сел бы за стол переговоров», — прокомментировал это Рютте.

По его словам, инициатива президента США усиливает позиции Запада. Рютте назвал это «отличными новостями для Украины», добавив, что единый сигнал от Вашингтона и его союзников может ускорить продвижение к урегулированию конфликта.