Генсек НАТО неожиданно обратился к Путину после заявления Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который пригрозил России введением пошлин в случае, если конфликт на Украине не удастся урегулировать за 50 дней. Об этом генсек альянса высказался на встрече с американским лидером в понедельник, 14 июля.

Рютте заявил, что если бы он был на месте президента России Владимира Путина, то подумал бы и сел бы за стол переговоров.

На встрече Трамп объявил, что введет вторичные санкции в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение примерно 50 дней не будет сделки о прекращении огня на Украине.

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Генсек НАТО назвал это «отличными новостями» для Украины.