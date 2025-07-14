Трамп заявил, что очень недоволен Россией

Президент США Дональд Трамп рассказал, что «очень недоволен» Россией и намерен ввести «очень жесткие пошлины» в отношении РФ и ее торговых партнеров, если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней. Видео выступления опубликовало РИА Новости в Telegram-канале.

Американский лидер уточнил, что ставка вторичных пошлин в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит «около 100%».

По его словам, США и ЕС достигли договоренности о поставках оружия Киеву, расходы за него лягут на Европу.

НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер будут заниматься координацией поставок американского оружия Киеву, заявил Трамп.

Трамп объявил о договоренности по поставкам оружия Украине

Новые поставки оружия из США будут включать в том числе системы Patriot, рассматривается возможность передачи 17 таких комплексов, уточнил президент.

Президент США заявил, что поддерживает инициативу Конгресса о санкциях против РФ, но «пока не знает, понадобится ли это».

Введение пошлин против РФ и её партнёров в случае отсутствия прогресса по Украине, не потребует одобрения Конгресса, отметил Трамп.

Трамп отметил также, что конфликт между Арменией и Азербайджаном вскоре будет успешно урегулирован.