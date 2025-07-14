ЦРУ скрывало важные факты об убийце Кеннеди

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в течение десятилетий скрывало от общественности значимые факты о деятельности Ли Харви Освальда, который подозревается в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963-м году. Об этом пишет обозреватель Том Джекман в статье для The Washington Post (WP).

По словам автора статьи, свыше 60 лет ЦРУ утверждало, что практически ничего не знало о деятельности Ли Харви Освальда до убийства президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года.

«Это неправда, как доказывают новые документы, обнаруженные специальной группой Палаты представителей. Это заявление поднимает вопросы о том, было ли агентство осведомлено о заговоре с целью убийства президента или причастно к нему», — заметил Джекман.

Согласно рассекреченным документам, агент ЦРУ Джордж Джоаннидес (псевдоним «Говард») оказывал поддержку объединению кубинских студентов под названием DRE, которые выступали против Фиделя Кастро.

Освальд, в свою очередь, входил в состав объединения, выступавшего в поддержку Кастро. За несколько месяцев до преступления Ли связался с DRE и предложил им свои услуги. В частности, он пообещал передавать информацию о деятельности своей группы.

Вместе с тем, ЦРУ долгое время отрицало какую-либо причастность к кубинской группе и какую-либо осведомлённость о прокубинской пропаганде Освальда.

Кроме того, стало известно, что в 60-е годы Джоаннидес получил поддельные водительские права округа Колумбия на имя «Говарда Марка Геблера».

«Все это подтверждает подозрения, уже давно существовавшие у общества, о том, что ЦРУ лгало американцам и делало все для сокрытия следов», — цитирует Джекман слова члена Палаты представителей Анны Паулины Луны.

Документы также свидетельствуют о том, что в 1981 году ЦРУ наградило Джоаннидеса медалью за заслуги в работе, отчасти за его работу с кубинской группой, а также за его роль посредника в работе с комитетом Палаты представителей по расследованию убийств.

Джефферсон Морли, давний исследователь дела Кеннеди и бывший репортер Washington Post, констатировал, что в деле об убийстве удалось добиться прорыва, но предстоит сделать еще очень многое. Он добавил, что правительству следует объяснить многие факты, связанные с этой историей.