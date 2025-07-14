Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) раньше Балкан является оскорблением, поскольку границы территории под контролем Киева четко не определены. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович, сообщает ТАСС.

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«Мне кажется все более вероятным, что этот цинизм и наглость некоторых европейских структур не прекратятся. Украина — это страна, находящаяся в состоянии войны, без четко определенной территории, которая неспособна себя финансировать», — отметил политик.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт поднимет в ЕС вопрос о насилии при мобилизации на Украине. Он подчеркнул, что на Украине людей, в том числе непригодных к службе, «похищают на глазах у их семей и маленьких детей и заставляют отправляться на передовую», жестоко избивая.