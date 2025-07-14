Решение правительства канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) безответственно, так как следуя инструкциям США, Берлин перекладывает ответственность на самих немцев и их финансовое благополучие.

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Об этом написала внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в социальной сети X.

«США поставят наступательное оружие. Европа и особенно немецкие налогоплательщики должны за это платить. Правительство Германии снова ежесекундно следует инструкциям Трампа. Финансовое бремя и риск ложатся исключительно на плечи населения. Безответственно», — указала политик.

Дагделен добавила, что западные немецкие политические элиты не имеют своего мнения и лишь следуют в фарватере американской политики.

Ранее журнал Military Watch Magazine (MWM) сообщал, что Германия потратит пять миллиардов долларов на поставку систем противовоздушной обороны Patriot для ВСУ на фоне нежелания США тратить деньги. Наиболее вероятным заключение сделки станет во время визита главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в Вашингтон.