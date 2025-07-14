Макрон обратился к французской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед армией и призвал быть сильными.

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Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Сможем ли мы выдержать, если через три-четыре года на европейской земле разразится конфликт высокой интенсивности?» — спросил французский лидер, самостоятельно ответив на это фразой «только если мы будем достаточно сильны».

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Он подчеркнул, что для этого военные должны быть укомплектованы всем необходимым, а подготовка солдат, моряков и летчиков должна стать более интенсивной.

По мнению президента Франции, «постоянной, подготовленной, организованной и долговременной» угрозой остается Россия.