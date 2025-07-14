Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны. Инцидент запечатлели французские телеканалы.

На опубликованных кадрах видно, как лошадь внезапно отделяется от группы и мчится по проезжей части, в то время как другое животное падает на асфальт. В результате происшествия парад был задержан.

Макрон принял военный парад по случаю Национального праздника в необычном режиме

Ранее префект столичной полиции Лоран Нуньес сообщил о беспрецедентных мерах безопасности, предпринятых в Париже и пригородах на период празднования. По его словам, к обеспечению порядка были привлечены около 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Власти ожидали возможных волнений и столкновений в отдельных районах города, что потребовало усиленного контроля за ходом массовых мероприятий.

День взятия Бастилии ежегодно отмечается во Франции как главный национальный праздник. В этот день по всей стране проходят парады, концерты и праздничные шествия, а Париж традиционно становится центром главных торжеств. Штурм крепости-тюрьмы в Париже произошел 14 июля 1789 года, это считается началом Великой французской революции.