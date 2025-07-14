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В Германии заявили о готовности «убивать российских солдат»

Немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страны НАТО. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус, его слова передает Financial Times.

«Я всегда был убежден, что если вы хотите говорить о мире и разрядке на равных условиях, то делать это можно только с позиции силы», — отметил Писториус.

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Главный военный парад во Франции прошел с позором на глазах у Макрона

Во время военного парада на Елисейских полях в Париже, посвященного Дню взятия Бастилии, одна из лошадей кавалерии выбежала из строя без всадника, а другая упала во время прохождения колонны. Инцидент запечатлели французские телеканалы.

На опубликованных кадрах видно, как лошадь внезапно отделяется от группы и мчится по проезжей части, в то время как другое животное падает на асфальт. В результате происшествия парад был задержан.

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Акунина* приговорили к 14 годам колонии

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 14 годам колонии писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили*). Об этом в понедельник, 14 июня, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— С учетом позиции прокуратуры суд заочно приговорил иноагента Григория Чхартишвили* (псевдоним Борис Акунин*) к 14 годам лишения свободы, с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, — рассказала Нефедова.

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К пенсии одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей

При достижении пенсионного возраста матери-героини в России будут получать доплату в 32 тысячи рублей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, ее цитирует РИА Новости.

На совещании по социальным вопросам представитель кабмина пообещала, что одной категории россиян добавят 32 тысячи рублей.

Также вице-премьер заявила, что с 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин на очном обучении будет составлять порядка 90 тысяч рублей.

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Молния убила группу отдыхающих на пляже в Тульской области

В Тульской области молния унесла жизни трех человек, в том числе ребенка. Как сообщает Shot в понедельник, 14 июля, удар пришелся на группу отдыхающих на пляже.

Инцидент произошел примерно в 13:30 по московскому времени в селе Бунырево, рядом с городом Алексин. Люди находились на пляже, когда разряд молнии попал в толпу. В результате шесть человек получили травмы, их сейчас осматривают медики.

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Американский сенатор-русофоб опозорился в эфире, говоря о Путине

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признал Украину территорией Российской Федерации, написал журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Соответствующим образом он с юмором прокомментировал выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".

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Собчак сравнила интервью Пригожина со словами девственницы о сексе

Журналистка Ксения Собчак усомнилась в искренности музыкального продюсера Иосифа Пригожина в интервью американской газете The New York Times.

В своем Telegram-канале она сравнила его высказывания со словами девственницы о сексе.

«В то время, когда все коллеги Пригожина предпочитают сидеть тише воды, чтоб не навлечь на себя санкции, выход такого интервью может стать красной тряпкой для составителей списков (...) Может, подумает прозорливый зритель, в этом и есть цель — войти в очередные списки и потом выгодно продать это на Родине? (...) Но тогда и тейки о любви к отчизне должны быть внятными и четкими, а не такими неоднозначными и вялыми. Как у девственницы о сексе», — написала Собчак.

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Названа причина смерти режиссера Александра Митты

Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти режиссера, народного артиста России Александра Митты стало онкологическое заболевание. По данным SHOT, в последнее время он получал паллиативную помощь.

О смерти режиссера 14 июля сообщил его сын Евгений Митта. Александру Митте было 92 года.

Ранее помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил ТАСС, что Митта находился в больнице более 11 дней. Деталей Иванов не привел.

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Трамп обнял российского футболиста

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место.

Президент надел медаль на шею Сафонова, крепко пожал руку голкиперу и похлопал его по плечу в знак уважения. Также Трамп сказал Сафонову несколько слов.

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Водителям разрешили покидать место ДТП в ряде случаев

Водителям разрешено покидать место ДТП в ряде случаев, но необходимо обязательно выполнить ряд формальностей: зафиксировать последствия аварии, установить знак аварийной остановки и обменяться данными с другим участником. Об этом РИА Новости рассказал эксперт Народного фронта Петр Шкуматов.

"Верховный суд подтвердил - отъезд с места ДТП не влечет автоматического лишения прав, если водитель соблюдает остальные обязательные действия", - заявил эксперт.

По его словам, данное послабление позволит снизить число заторов и уменьшить риск вторичных столкновений.

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