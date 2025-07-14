Начало 1940-х годов и лексикон министра пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса все чаще пронизывают заявления германской стороны. Об этом написала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своем Telegram-канале, комментируя рассуждения министра обороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности убивать российских солдат в случае войны между странами.

"Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegst chtig (нем. "быть готовыми к войне" - прим. ТАСС), <…> впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе Геббельса", - подчеркнула экс-глава МИД Австрии.

По ее словам, когда она видит заявления германских военных, они все больше напоминают ей 1940-е годы.

В Кремле ответили Писториусу на заявления об «убийстве российских солдат»

"Глубокий удар по России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально", - продолжила Кнайсль.

Она также обратила внимание на визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Результаты транслируются. Их проблема в том, что они не знают Россию и понятия не имеют о русской доброте. Но сейчас не время быть слишком добрыми, если можно так выразиться. Доброй ночи от планеты Россия, поистине доброй планеты", - резюмировала она.

Ранее Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что войска ФРГ будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на страну - члена НАТО.