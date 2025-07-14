Если говорить поставках американского оружия Киеву применительно к конфликту на Украине, то, конечно, это не будет способствовать переводу ситуации в русло политического урегулирования. Дополнительные поставки будут сохранять напряженность и побуждать украинскую сторону, у которой уже сформировалась привычка к таким поставкам, к военным действиям. Некоторые говорят о том, что поставки будут включать в себя, в том числе, и наступательное оружие, и это будет только возбуждать украинскую сторону.

Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН