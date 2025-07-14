Политолог заявил о подрыве доверия к Трампу в РФ из-за планов возобновить поставки оружия Киеву
Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о скором возобновлении поставок американского оружия Украине, отметив, что соответствующее решение подрывает доверие к президенту США Дональду Трампу.
Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп собирается одобрить поставки наступательного оружия Киеву. Собеседники издания полагают, что будет объявлено о передаче дальнобойных ракет. Заявление Трампа, с которым он выступит 14 июля, «будет очень агрессивным», отмечал сенатор Линдси Грэм. Axios утверждает, что новый план поставок оружия был предложен Трампу украинским президентом Владимиром Зеленским две недели назад, во время саммита НАТО в Гааге.
Если говорить поставках американского оружия Киеву применительно к конфликту на Украине, то, конечно, это не будет способствовать переводу ситуации в русло политического урегулирования. Дополнительные поставки будут сохранять напряженность и побуждать украинскую сторону, у которой уже сформировалась привычка к таким поставкам, к военным действиям. Некоторые говорят о том, что поставки будут включать в себя, в том числе, и наступательное оружие, и это будет только возбуждать украинскую сторону.Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН
Поставки оружия Киеву идут вразрез с предвыборными обещаниями Трампа, подчеркнул специалист.
«То есть сейчас он начинает корректировать свои предвыборные обещания. Одним из ключевых обещаний Трампа было урегулирование украинского конфликта. И его первые шаги в данном направлении обнадеживали. Трамп предлагал перевести ситуацию в русло политического диалога с участием США, Россия откликнулась и поддержала эту инициативу, но, к сожалению, какой-либо последовательности американцы здесь не проявили. И если их новые поставки действительно будут включать в себя наступательное вооружение, то это станет серьезным изменением предвыборного обещаня урегулировать украинский кризис мирными средствами», - отметил Оленченко.
Изменение курса Трампа по украинскому конфликту подрывает доверие к американскому президенту, добавил политолог.
Стало известно об угрозах Трампа Путину
«Решение о возобновлении поставок оружия и возможное насыщение их новыми элементами сеет сомнения в том, что Трамп может быть последовательным», - заключил эксперт.
Политика президента США Дональда Трампа в отношении украинского конфликта становится похожа на подход его предшественника Джо Байдена. Об этом ранее говорилось в материале издания The New York Times.