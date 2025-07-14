Зеленский высказался об усилении давления на Россию
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Кита Келлогом усиление санкционного давления против России.
Об этом украинский лидер сообщил на своем канале в Telegram.
«Обсудили путь к миру и то, что практически можем сделать вместе, чтобы его приблизить. Это усиление ПВО для Украины, совместное производство, закупки оборонного вооружения вместе с Европой. И, конечно, санкции против России и тех, кто ей помогает», — написал он.
Стало известно об угрозах Трампа Путину
Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), продвигая законопроект о новых антироссийских санкциях, заявил, что он станет для президента США Дональда Трампа «кувалдой» для удара по экономике России и ее союзников.