Отставной полковник СВР Безруков: Трамп играет либо в покер, либо в «Чапаева»

Полковник Службы внешней разведки (СВР) в отставке Андрей Безруков в эфире радио Sputnik объяснил, почему президента США Дональда Трампа ошибочно называть политическим «шахматистом».

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По мнению экс-разведчика, американский лидер играет либо в покер, либо в «Чапаева». Он обратил внимание на то, что Трамп играет с высокими ставками и наблюдает, что из этого всего получится.

«Он умеет именно так играть: "А давайте вмажем 30% этим, 35% этим, 10%+50% этим и посмотрим, что будет". Он игрок», – подчеркнул Безруков.

Полковник СВР в отставке добавил, что президенту Соединенных Штатов нечего терять, ведь он уже успел войти в историю.