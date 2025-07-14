Трампу нужна сделка с Путиным: Кедми объяснил, почему

В отличие от Владимира Путина, которому некуда спешить с решением украинского кризиса, Дональду Трампу крайне важно как можно скорее урегулировать этот конфликт.

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Об этом в эфире YouTube-канала «Погляд Инфо» заявил известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, новый президент США хорошо осознаёт, что пока все его усилия сосредоточены на ситуации в Европе, Китай активно укрепляет свои позиции и расширяет влияние. Поэтому, если Трамп затянет с действиями, он рискует столкнуться с более сильным противником.

Эксперт отметил, что большинство аналитиков уже не сомневаются в том, что США и КНР неизбежно столкнутся в ближайшие годы, и избежать этого практически невозможно. Обе страны готовятся к возможному конфликту.

На сегодняшний день Китай пользуется преимуществом: значительные ресурсы США задействованы в урегулировании украинского кризиса, и у Поднебесной есть свободные руки. Трампу необходимо как можно быстрее принять меры для противодействия росту влияния своего главного соперника.