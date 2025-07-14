Заявление Трампа по Украине вызвало недоумение в Германии

Немецкий внешнеполитический эксперт Севим Дагделен раскритиковала в социальной сети X (бывшая Twitter) правительство ФРГ после слов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о помощи Украине.

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"США поставляют наступательное оружие. Европа и, прежде всего, немецкие налогоплательщики должны оплатить счет. И снова правительство Германии выполняет указания Трампа по первому требованию", — поделилась своей точкой зрения она.

Автор публикации назвала такую политику правительства безответственной.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что американское вооружение для Украины оплатит Европа.

В начале июля о приостановке поставок боеприпасов и оружия бывшей советской республике на фоне истощения запасов Соединенных Штатов писало издание Politico. Спустя некоторое время телеканал CNN отметил, что глава Пентагона Пит Хегсет не сообщил заранее администрации Трампа о своем решении.

Агентство AP также сообщало, что решение минобороны США застало американского лидера врасплох. Со своей стороны, Трамп заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Украине.

Москва неоднократно предупреждала страны Запада, что поставки продукции военного назначения бывшей советской республике ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.