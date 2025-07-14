Зеленский предложил Свириденко возглавить кабмин

Владимир Зеленский предложил вице-премьеру, министру экономики Украины Юлии Свириденко возглавить правительство. При этом не известно, какую должность займет действующий глава кабмина Денис Шмыгаль.

«Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины, - написал Зеленский в своем телеграм-канале. - И существенно обновить его работу».

Он ожидает в ближайшее время представления программы действий нового кабинета министров.

Накануне местные СМИ со ссылкой на информированные источники сообщали, что Шмыгаль может перейти на должность министра обороны вместо Рустема Умерова. Последний, в свою очередь, может якобы стать послом в Вашингтоне.

Зеленский раскрыл, что обсуждал с Келлогом

О будущем трудоустройстве Шмыгаля Зеленский ничего не написал.