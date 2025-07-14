Мерц обрушился с критикой на Израиль

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «неприемлемыми» действия Израиля в секторе Газа, подчеркнув, что палестинцы имеют право на место для жизни. Его слова приводит немецкое издание Bild.

Палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль 7 октября 2023 года. Члены ХАМАС проникли в приграничные израильские районы, взяли в заложники мирных жителей и военных - всего 251-го человека. В ответ Израиль начал масштабные бомбардировки и наземную операцию в секторе Газа. По данным ООН, к апрелю 2025 года в Газе было разрушено или повреждено более 90 процентов домов, мирным жителям приходится укрываться в руинах.

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, он неоднократно обсуждал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху происходящее в Газе и действия израильской армии.

«Мне не нравится то, что израильское правительство делает в секторе Газа уже много недель», - заметил канцлер.

Мерц выразил надежду на то, что ЕС вместе США смогут «найти решение, которое в конечном итоге приведет к созданию двух государств».

«Палестинцы имеют право на то, чтобы иметь место, где они могут жить. И то, что сейчас происходит в секторе Газа, неприемлемо», - заявил он.

Ранее во время государственного ужина в Белом доме Нетаньяху рассказал, что выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. А Трамп заявил, что процесс переговоров по Газе «идет очень хорошо».

При этом, по информации управления по связям с общественностью правительства Газы, из-за острого недоедания на фоне израильской блокады сектора были госпитализированы более 65 тысяч детей из 1,1 млн палестинских детей и подростков, ежедневно страдающих от голода.