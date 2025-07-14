Принц Гарри начал подготовку к примирительной встрече с отцом

В британской королевской семье наметился долгожданный поворот: принц Гарри и король Карл III, чьи отношения последние годы напоминали поле боя, готовы сесть за стол переговоров. По данным инсайдеров, уже через несколько недель может состояться их личная встреча — первый за полтора года полноценный диалог, призванный положить конец многолетним разногласиям.

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Считается, что поводом для оптимизма стала тайная встреча помощников принца Гарри и королевского двора в одном из частных лондонских клубов. В неформальной обстановке, за бокалами вина, стороны обсуждали возможность «восстановления мостов» — без заранее подготовленных сценариев, но с явным желанием найти общий язык. Теперь главный вопрос: смогут ли отец и сын, столько лет говорившие друг о друге в интервью и мемуарах, наконец заговорить лично?

По информации источников, Гарри намерен провести личную встречу с королем, и несмотря на то, что официальных подтверждений о точной дате пока нет, предполагается, что «мирный саммит» состоится в ближайшее время. В частности, сообщается, что следующий визит «запасного» принца в Великобританию запланирован на сентябрь, что может стать его первой встречей с отцом за последние 18 месяцев.

Инсайдеры отмечают, что встреча прошла на нейтральной территории, в частном клубе, расположенном всего в нескольких минутах от Кларенс-Хауса, резиденции королевской семьи. Там, в непринужденной обстановке, помощники Гарри Мередит Мейнс и Тобин Андреа договорились о начале диалога. На встрече также присутствовал возглавляющая британскую команду по связям с общественностью Лиам Магуайр, которая занимается вопросами, связанными с семьей Сассексов.

Напомним, что в течение долгого времени отношения между отцом и сыном находились в состоянии конфронтации, усугубленной публичными заявлениями, интервью и разногласиями по поводу роли принца Гарри в королевской семье, а также вопросов безопасности и охраны. В частности, младший сын неоднократно обвинял отца в том, что тот не хочет с ним разговаривать из-за спора о снятии с него полицейской охраны в Великобритании. В своем интервью он заявил, что его отношения с отцом находятся на низком уровне, и выразил надежду, что новые переговоры помогут восстановить семейные связи.

Несмотря на то, что официальных заявлений о результатах встречи пока не было, очевидно, что обе стороны стремятся к тому, чтобы закрыть этот болезненный этап и начать новую страницу. В частности, известно, что Мередит Мейнс сразу после встречи отправилась обратно в особняк Сассексов в Монтесито, где, как предполагается, она провела полноценный инструктаж принца Гарри.

Для короля Великобритании, который, по мнению аналитиков, считается наиболее открытым к примирению членом семьи, эта встреча представляет особую важность. Он надеется наладить новые отношения с младшим сыном и познакомиться с его детьми — шестилетним принцем Арчи и четырехлетней принцессой Лилибет.

Многие эксперты считают, что этот «мирный саммит» может стать поворотным моментом в истории королевской семьи.