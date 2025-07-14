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WSJ: Украина лишилась оружия из-за записки внука экс-директора ЦРУ

Элбридж Колби, высокопоставленный политический чиновник Пентагона, хочет переориентировать американские вооруженные силы на противодействие Китаю. Именно с позицией Колби была связана приостановка поставок оружия Украине, утверждает The Wall Street Journal.

По данным WSJ, Колби, 45-летний внук бывшего директора ЦРУ, в начале июня направил министру обороны Питу Хегсету служебную записку, в которой рассказал, как запросы Украины на поставки американского оружия могут еще больше подорвать и без того истощенные арсеналы Пентагона. По информации газеты, записка не содержала каких-либо рекомендаций, но она внесла свой вклад в решение Хегсета о приостановке поставок оружия Киеву. The Wall Street Journal отмечает, что Колби играет ключевую роль в формировании новой оборонной стратегии США, которая будет определять государственные расходы на ближайшие годы.

«Британия стала целью номер один для российских кибератак»

После избрания Дональда Трампа президентом США Великобритания стала целью номер один для российских хакеров, пишет британская газета The Times. По версии издания, Москва переключила свое внимание на Лондон, чтобы не портить отношения с новой администрацией США.

Правительственные источники The Times также связали усилившиеся кибератаки с ростом авторитета премьера Британии Кира Стармера на мировой арене. Руководители британской разведки считают, что цель Москвы - «посеять хаос» в Британии. По словам Ричарда Хорна из британского Центра правительственной связи, Лондон не готов к такому всплеску кибератак и находится в уязвимом положении. За 2024 год центр получил 1957 сообщений о кибератаках, 430 из которых потребовали поддержки со стороны группы управления инцидентами - по сравнению с 371-м сообщением об атаках в 2023 году. Из этих инцидентов 89 имели национальное значение.

Reuters: ЕС почти согласовал 18-й пакет санкций против России

Представители Евросоюза близки к согласованию 18-го пакета санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в ЕС. Этот пакет будет включать снижение предельной цены на российскую нефть. После воскресной встречи в Брюсселе собеседники Reuters рассказали, что все элементы пакета согласованы, хотя у одной из стран-членов все еще есть «технические оговорки» по новому пределу. Действующий ценовой потолок разрешает транспортировать нефть из РФ на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже 60 долларов за баррель.

Один из источников Reuters сообщил, что новый предел составит около 47 долларов за баррель, исходя из средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15 процентов. В ЕС планируют пересматривать потолок на основе средней цены на нефть каждые шесть месяцев. По словам собеседников агентства, в ЕС рассчитывают достичь окончательного соглашения о санкциях 14 июля. На следующий день состоится встреча министров иностранных дел ЕС, где может быть официально утвержден пакет. Один из источников Reuters сообщил, что под санкции попадут два китайских банка и «удобные флаги», которые Россия использовала для «теневого флота» нефтяных танкеров. «Теневым флотом» называют стареющие суда с ограниченной страховкой, которые перехватывают потенциально прибыльные перевозки товаров, попавших под санкции. Сообщалось, что такие суда в том числе используются для обхода ценового потолка на российскую нефть.

«Лицо Трампа на горе Рашмор? Как этот памятник связан с Ку-клукс-кланом»

В мае министр внутренних дел США Дуг Бергам заявил, что на горе Рашмор достаточно места для лица президента Дональда Трампа. Гора Рашмор, расположенная в штате Южная Дакота, представляет собой монумент. В горных породах были вырезаны лица четырех президентов США - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Каждый из президентов символизирует одну из ключевых эпох в истории США. Весной Трамп подписал указ, давший Бергаму полномочия определять судьбу общественных памятников. Конгрессвумен Анна Паулина Луна после этого предложила дополнить монумент на горе лицом Трампа. Испанская газета 20 Minutos рассказала, что когда-то гора Рашмор носила название Тунькашила Шакпе («Шесть Праотцев») и была священной для индейцев племени лакота.

Издание отмечает, что памятник был создан скульптором Джоном Гутзоном Борглумом - бывшим сторонником ультраправой расистской и террористической организации Ку-клукс-клан. 20 Minutos отмечает, что для коренных американцев и афроамериканцев этот барельеф остается символом порабощения и массовых убийств. В то же время эксперты считают, что на горе нет ни места, ни геологических условий для нового лица. Служба национальных парков США давно придерживается этой точки зрения, заявляя, что геологическое строение горы не позволяет производить дальнейшие резные работы. Есть и художественные аргументы. Дэн Венк, бывший смотритель памятника, заявил, что добавлять ещё одно лицо к горе Рашмор так же бессмысленно, как добавлять нового персонажа к «Тайной вечере» да Винчи.

Российская «мельница» против ВСУ

Старший преподаватель теории и доктрины сухопутных войск Норвежского военного колледжа Амунд Усфлатен заявил, что у ВСУ нет шансов на успех в противостоянии с Россией. Он считает, что интенсивность боевых действий будет возрастать, и что продолжающаяся схватка на истощение идёт в выгодном для России направлении, пишет Steigan.

По словам Усфлатена, ВС РФ удалось создать напоминающую мельницу систему вдоль фронта. Эксперт считает, что рубеж, после которого ВСУ не могут рассчитывать на успех (на получение контроля над потерянными территориями), давно пройден. Российская тактика заключается в том, чтобы измотать украинские силы, подчеркнул Усфлатен.