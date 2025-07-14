Сийярто высказался о финансировании поставок вооружений США на Украину

Венгрия не будет финансировать закупку американских вооружений для Украины, если США официально обратятся с таким предложением к Евросоюзу.

Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, комментируя по просьбе журналистов сообщения о возможном возобновлении военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

"Я хотел бы подчеркнуть, что венгерские деньги, венгерское оружие и венгерские солдаты не будут направлены на Украину. Ничего туда направлено не будет", - сказал глава МИД на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром промышленности и торговли Марокко Риядом Меззуром.

В то же время Сийярто выразил уверенность в том, что возможное возобновление поставок американских вооружений на Украину не означает отказ президента США Дональда Трампа от продолжения усилий по урегулированию конфликта.

"Могу лишь сказать, что никто не сделал для мира на Украине столько, сколько Трамп. И если бы европейские и украинские лидеры не препятствовали Дональду Трампу в последние месяцы, то эти мирные усилия могли бы быть гораздо более успешными", - отметил министр.

Он выразил надежду на то, что президент США продолжит шаги по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим Сийярто назвал "обнадеживающей новостью" состоявшиеся 10 июля в Куала-Лумпуре переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио.

Трамп: США передадут Украине ЗРК Patriot, за которые заплатит ЕС

"Это хороший знак", - добавил руководитель венгерского внешнеполитического ведомства. "Я искренне надеюсь, что мирные усилия будут продолжены. Я убежден, что нашим интересам отвечает установление мира", - заключил Сийярто.

13 июля Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам ПРО Patriot, которые оплатит Евросоюз.