В США рассекретили документы о столкновении истребителя с НЛО

Минобороны США рассекретили документы о столкновении истребителя F-16 Viper с неопознанным летающим объектом (НЛО). Об этом сообщает Fox News.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в небе над Аризоной в начале 2023 года. Как рассказал анонимный представитель ВВС США, неопознанный летающий объект ударился о корпус самолета, при этом его заметил один из пилотов. В тот же день в США произошло еще три столкновения самолетов с похожими объектами — об этом говорят данные Федерального управления гражданской авиации.

«По словам военных, с которыми я лично встречался, в 200 милях от Восточного побережья были объекты, которые барражировали и не имели видимых средств управления», – рассказал режиссер Джеймс Фокс, занимающийся фильмах об активности НЛО.

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Последующее исследование инцидента показало, что неопознанный объект управлялся дистанционно. Всего же с 1 мая 2023 года по 1 июня 2024 года в небе над США было зарегистрировано 757 подобных инцидентов. При этом 18 из них – около военных и ядерных объектов страны.