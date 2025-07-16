“Оскорбление”: в Малайзии осудили назначение “альфа-самца” послом США

Бывшие министры правительства и молодежные политики Малайзии, где большинство населения составляют мусульмане, раскритиковали решение о назначении влиятельного деятеля правого толка Ника Адамса послом США в этой стране, назвав это оскорблением для всей нации.

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Дональд Трамп объявил на прошлой неделе, что Ник Адамс, самопровозглашенный “альфа-самец”, был назначен послом в Малайзии, назвав его “невероятным патриотом”, пишет The Guardian.

Однако прошлые комментарии Адамса в Интернете и его поддержка Израиля вызвали призывы к правительству Малайзии отклонить его назначение.

Бывший министр юстиции Заид Ибрагим и бывший министр здравоохранения Хайри Джамалуддин призвали правительство выступить против такого назначения. Малайзию “не следует рассматривать как свалку идеологических идей и партийных авторитетов”, - сказал Заид, добавив, что выдвижение Адамса “не было бы жестом доброй воли - это было бы оскорблением".

Министр транспорта Энтони Лок также будет выступать против назначения Адамса, сообщают местные СМИ, которые сообщили, что его партия планирует выступить с заявлением по этому вопросу.

Как пишет The Guardian, 40-летний Адамс, родившийся в Австралии, но получивший гражданство США в 2021 году, должен быть утвержден Сенатом США, прежде чем он сможет занять эту должность. На прошлой неделе он заявил в социальных сетях, что для него было “честью всей жизни воспользоваться благосклонностью президента и донести ее до великого народа Малайзии”.

По его словам, он надеется на укрепление связей между двумя странами, сказав малазийцам, что ему не терпится “познакомиться с вашей благородной культурой и многому у вас научиться”.

Комментарии Адамса об Израиле вызвали особую обеспокоенность в традиционно поддерживающей Палестину Малайзии, у которой нет дипломатических отношений с Израилем.

В посте, опубликованном в соцсетях в 2024 году, Адамс заявил: “Если вы не поддерживаете Израиль, вы поддерживаете террористов!”

Другой комментарий, предположительно написанный Адамсом в 2024 году, в котором он утверждал, что добился увольнения официантки за ношение значка “Свободная Палестина”, широко цитировался пропалестинскими группами и молодежными лидерами, выступавшими против его назначения.

Молодежный лидер Исламской партии Малайзии (PAS) Сукри Омар заявил, что правительство Малайзии должно “послать четкий сигнал о том, что Малайзия не станет ареной для нормализации сионистской тирании...”

Доктор Бриджит Уэлш, политический аналитик, специализирующийся на Юго-Восточной Азии, отмечает, что назначение Адамса отражает непонимание важности Малайзии и региона в целом для США.

“Нет реального признания и глубокой признательности в отношении того, насколько важную роль играет Малайзия в экономике США, и критической важности этих связей для вопросов безопасности”, - сказала она.

Такие решения, как выдвижение Адамса, рискуют “подтолкнуть всех [в Юго-Восточной Азии] в объятия Китая”, - сказала она, добавив, что это контрпродуктивно для тех членов трампистского движения MАГА, которые воспринимают Пекин как угрозу.

Политические отношения между Малайзией и США в последние годы стали напряженными – из-за войны Израиля в Газе, конкуренции между США и Китаем и угрозы Трампа ввести 25%-ный тариф для Малайзии, напоминает The Guardian.