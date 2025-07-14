«Загоняют нас в долги»: в США жестко высказались об Украине

США вынуждены занимать деньги у Китая, чтобы вооружить Украину, и это похоже на ситуацию, когда бедный человек берет в долг у банка, чтобы помочь бездомному. Такое мнение высказал на YouTube-канале Mario Nawfal американский сенатор Рэнд Пол.

По словам Рэнда Пола, Вашингтону вместо вмешательства в конфликты, в том числе на Украине, стоит уделить больше внимания внутренним проблемам страны и осознать, что у США недостаточно денег.

«Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая. (…) И для меня это что-то вроде того, как если бы вы шли по улице, зарабатывая 25 тысяч долларов в год, едва оплачивая аренду, у вас нет лишних денег, и вы видите бездомного. Вы испытываете большое сочувствие и говорите: «Боже мой, я должен пойти в первый же банк и занять 1000 долларов, чтобы отдать бездомному»», - заметил он.

Сенатор признал, что «ястребы» в американских властных кругах хотели бы гораздо больше направлять денег на войну, а левые «хотят выделять еще больше пособий».

«В итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги», - констатировал политик.

Напомним, что в начале июля Вашингтон приостановил поставки боеприпасов и вооружений Украине из-за истощения американских запасов. При этом уже через неделю президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Киеву, подчеркнув, что речь идет об «оборонительных» средствах.

Стало известно об угрозах Трампа Путину

При этом 20 июня стало известно, что госдолг США преодолел отметку в 37 триллионов долларов. За последние двенадцать месяцев задолженность федерального правительства увеличилась на 1,56 триллиона долларов. По оценкам экспертов, в 2025 финансовом году объем чистых процентных выплат по этому долгу составит один триллион долларов.