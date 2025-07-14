Пашинян нашел повод еще раз пригласить известного политика

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании президенту Франции Эммануэлю Макрону в связи с Днем взятия Бастилии снова пригласил французского лидера посетить Армению с визитом.

Пашинян неоднократно приглашал лидера Пятой республики приехать в Ереван, однако его визит пока не состоялся.

«Примите, пожалуйста, господин президент, заверения в моем глубоком уважении», - говорится в тексте поздравительного послания Пашиняна на правительственном сайте кабмина. «С большим ожиданием государственного визита», - добавлено к поздравлениям.

В Ереване надеются, что визит Макрона осуществится в этом году.