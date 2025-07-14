Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен встретиться с президентом Дональдом Трампом на этой неделе после того, как американский лидер объявил о планах продавать оружие союзникам по НАТО, которое они затем смогут передать Украине.

Усердно лизоблюдничавший во время недавнего натовского саммита перед «папочкой Трампом» Марк Рютте будет находиться в Вашингтоне в понедельник и вторник и планирует провести переговоры с президентом США, госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, а также членами Конгресса.

“У меня будет встреча с генеральным секретарем, который прибудет завтра, - сказал Трамп журналистам по прибытии в Вашингтон в воскресенье вечером. – Но мы, по сути, собираемся отправлять им различные образцы очень сложного оружия, и они будут платить нам за них 100%”.

Главный союзник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм* (в России внесен в список экстремистов и террористов) из Южной Каролины заявила в воскресенье, что конфликт приближается к точке перегиба, поскольку Трамп проявляет растущий интерес к оказанию помощи Киеву в борьбе с Россией.

“В ближайшие дни вы увидите рекордные объемы поставок оружия, чтобы помочь Украине защитить себя”, - сказал Грэм* в эфире программы CBS “Лицом к нации”.

Визит Рютте состоялся после того, как Трамп на прошлой неделе намекнул, что в понедельник он сделает “важное заявление” по России, а также в связи с тем, что Украина изо всех сил пытается отразить массированные и сложные воздушные атаки российских войск. Трамп в воскресенье отказался сообщить дополнительные подробности о своем предстоящем заявлении, отмечает Associated Press.

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“Мы увидим то, что увидим завтра”, - сказал он.

Экстремист и террорист Линдси Грэм и его подельник сенатор-демократ Ричард Блюменталь из Коннектикута, который также выступил на CBS, утверждают, что на Капитолийском холме и среди европейских чиновников также растет консенсус по поводу использования части из 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами "Большой семерки" в начале конфликта, для оказания помощи Украине.

“Пришло время сделать это”, - сказал Блюменталь.

В пятницу Рубио заявил, что часть вооружений американского производства, которые требуются Украине, размещены у союзников по НАТО в Европе. По его словам, это оружие могло бы быть быстрее передано Украине, если бы европейские страны закупали его взамен в США.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорну в интервью, опубликованном в воскресенье в газете La Tribune Dimanche, заявил, что европейские официальные лица обращаются к администрации Трампа с просьбой усилить возможности противовоздушной обороны любыми предстоящими пакетами мер.

Он добавил, что Франция испытывает “нехватку мощностей”, и ей придется подождать до следующего года, прежде чем она сможет предоставить Украине новые ракеты класса "земля-воздух".

Как отмечает Associated Press, Трамп также сталкивается с призывами республиканцев и демократов, а также европейских союзников поддержать в Сенате законопроект, направленный на нанесение ущерба российской нефтяной промышленности и введение санкций против Москвы в связи с продолжающимся конфликтом на Украине.

Законопроект, в частности, предусматривает введение 500-процентных пошлин на товары, импортируемые из стран, которые продолжают закупать российскую нефть, газ, уран и другие экспортные товары. Это, как отмечает Associated Press, окажет огромное влияние на экономику Бразилии, Китая и Индии, на долю которых приходится подавляющее большинство российской торговли энергоносителями.

“Главным нарушителем здесь являются Китай, Индия и Бразилия”, - сказал экстремист и террорист Грэм*.

Трамп в течение нескольких месяцев угрожал, но воздерживался от введения новых санкций против российской нефтяной промышленности. Но в последние дни лидер республиканцев становится все более раздраженным по отношению к России.

Конгресс уже некоторое время готов принять закон, авторами которого являются Грэм* и Блюменталь, отмечает Associated Press. Законопроект получил подавляющую поддержку в Сенате, но руководство республиканцев ожидало, пока Трамп даст "зеленый свет", прежде чем приступить к его реализации. Белый дом выразил некоторые сомнения по поводу этого закона. Трамп ясно дал понять, что хочет получить полную власть над процессом отмены санкций, тарифов или других штрафных санкций без необходимости передавать контроль Конгрессу.

Согласно первоначальному законопроекту, президент “может отменить” санкции при определенных обстоятельствах, но немедленно возобновить их, если нарушения возобновятся. Грэм* сказал, что президенту будет разрешено отменить санкции на 180 дней, а также он может продлить действие отмены.

Некоторые законодатели-демократы выразили обеспокоенность по поводу этих изъятий. Но Блюменталь преуменьшил разногласия и сказал, что закон даст Трампу “кувалду” для воздействия на Кремль.

“Формулировка об отказе, которую мы будем использовать в этом законопроекте, очень похожа на положения, которые существовали в предыдущих аналогичных мерах”, - сказал Блюменталь. Он добавил: “Я думаю, что сейчас самое важное - это наше единство”.

* – Сенатор Линдси Грэм внесен в России в список экстремистов и террористов.