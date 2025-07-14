“Каскад неудач”: покушение на Трампа выявило слабые места Секретной службы

"Каскад неудач" Секретной службы позволил совершить попытку покушения на Трампа, говорится в отчете. Крайне критичный доклад Сенатского комитета призывает к суровым дисциплинарным мерам в отношении Секретной службы в будущем.

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В новом докладе Сенатского комитета о попытке покушения в прошлом году на Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, события были описаны как “каскад неудач, которые можно предотвратить”, и содержался призыв к принятию более суровых дисциплинарных мер в отношении Секретной службы в будущем.

Как пишет The Guardian, в опубликованном в воскресенье 31-страничном докладе, содержащем крайне критические выводы, комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам посетовал на неправильное обращение с коммуникациями во время митинга и заявил, что Трампу было отказано в дополнительной охране в этот день.

“Двадцатилетнему стрелку удавалось скрываться от главного охранного агентства страны в течение почти 45 минут”, - заявили в комитете, добавив, что “ни один человек не был уволен”.

Публикация доклада состоялась ровно через год после покушения на Трампа, когда он был ранен после того, как пуля задела его ухо 13 июля 2024 года. Один из участников митинга, Кори Комператоре, был убит до того, как стрелок, 20-летний работник дома престарелых из Пенсильвании по имени Томас Мэтью Крукс, был наконец-то застрелен агентом Секретной службы. Преступник взобрался на здание, откуда открывался вид на митинг, и открыл огонь из винтовки AR015.

Изображение Трампа, вызывающе поднимающего кулак сразу после нападения, стало политическим пробным камнем, который помог вывести Джо Байдена из предвыборной гонки и еще больше укрепил поддержку его президентства, отмечает The Guardian.

Комитет, подготовивший этот последний доклад, возглавляемый сенатором от штата Кентукки Рэндом Полом, провел 17 интервью с сотрудниками Секретной службы и изучил тысячи юридических документов, прежде чем прийти к своему заключению. Хотя в документе нет никакой новой информации о мотивах Крукса, которые по прошествии почти года все еще остаются неясными, он проливает свет на предполагаемую дезорганизацию и неразбериху в службе безопасности на момент совершения убийства.

Следователи установили, что Секретная служба “отклонила или оставила невыполненными” многочисленные просьбы о выделении дополнительного персонала и имущества и, несмотря на признание уязвимости объекта, назначила неопытного оператора для наблюдения за операциями.

“То, что произошло, было непростительно”, - заявили в комитете, добавив, что “последствия, налагаемые на данный момент за сбои, не отражают серьезности ситуации”.

С тех пор шесть агентов Секретной службы были отстранены от работы без сохранения заработной платы после событий в июле прошлого года. Их отстранение от работы составляет от 10 до 42 дней с потерей заработной платы и пособий на время их отсутствия.

Это дисциплинарное взыскание было применено почти через год после стрельбы, констатирует The Guardian. Заместитель директора агентства Мэтт Куинн заявил CBS News, что Секретная служба не будет “прокладывать себе путь выхода из этого кризиса”.