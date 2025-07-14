Зеленский внес в Раду законопроект о продлении мобилизации и военного положения

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Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации ещё на 90 дней.

Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения
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Соответствующие данные содержатся в базе Рады.

Отмечается, что документы с номерами регистрации 13471 и 13472 были зарегистрированы 14 июля.

В случае принятия законопроектов, мобилизация и военное положение на Украине продлят до 5 ноября.

Ранее сообщалось, что на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена военных.