В Индии заявили об улучшении отношений с Китаем

Двусторонние отношения Индии и Китая продолжают неуклонно улучшаться. Такое заявление сделал глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе первого за пять лет визита в Пекин, пишет РИА Новости.

По словам Субраманьяма Джайшанкара, улучшению отношений способствовала встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани в октябре 2024 года.

«Дальнейшая нормализация наших отношений может привести к взаимовыгодным результатам», - подчеркнул глава МИД Индии на встрече с зампредседателя КНР Хань Чжэном.

Джайшанкар также отметил, что сейчас в мире сложилась очень сложная международная ситуация и обмен мнениями между Индией и Китаем, обладающими крупнейшими экономиками, очень важен.

Напомним, что между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира.

В 2020 году отношения Индии и Китая резко обострились после того, как в пограничном инциденте в Ладакхе погибли индийские военнослужащие. Их гибель руководство Индии назвало «преднамеренной и спланированной акцией», предупредив Пекин о возможных последствиях. Индия и Китай нарастили группировку войск на границе, однако в 2022 году после нескольких раундов переговоров часть военных была отведена. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе.