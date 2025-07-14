Русский театр в Таллине переименовали

Министр культуры Эстонии Хейди Пурга, как сообщает телерадиокомпания ERR, подписала указ, согласно которому Русский театр в Таллине получил новое официальное - Театр Сюдалинна.

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Директор Русского театра в Таллине Анне-Ли Пяйв ранее представила новое название без национальной привязки. Между тем бывший председатель совета театра Яак Аллик заявил, комментируя, что не видит причин для переименования, и оценил новое название как крайне неудачное (Сюдалинна в переводе с эстонского означает "Сердце города").

Это единственный в Эстонии профессиональный театр, где можно посмотреть постановки на русском языке.

Теперь же Русский театр, согласно приказу министерства культуры, официально сменил название на Театр Сюдалинна. Отмечается, что театр продолжит давать спектакли в основном на русском языке.