Раскрыта возможная цель визита Келлога на Украину

Спецпосланник президента США Кит Келлог во время своего визита на Украину может в непубличной части начать шантаж, требуя в обмен на поставки вооружений переформатировать украинскую политику, в том числе обновить кабинет министров, считает политолог-американист Малек Дудаков.

Об этом он рассказал «Ленте.ру». Кроме того, может быть поднята тема коррупции в стране, однако публичной критики от Келлога не будет, заключил он.

«Я вполне допускаю, что администрации Трампа попытается пошантажировать украинцев. Я думаю, что, в частности, им могут пообещать дополнительные поставки вооружений в обмен на то, что мы увидим процесс переформатирования украинской политики в том ключе, который хотела бы видеть нынешняя республиканская администрация. То есть не зря сейчас много разговоров ходит о возможных больших перестановках в кабинете министров Украины», — сказал Дудаков.

По его мнению, подобные темы могут обсуждаться на личной встрече Келлога с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, президентом Украины Владимиром Зеленским и всеми остальными. Он также предположил, что может быть поднята тема коррупции на Украине от военных поставок времен экс-президента США Джо Байдена. Келлог — один из главных проукраинских ястребов нынешней администрации США, поэтому вряд ли он будет публично критиковать Украину, отметил Дудаков.

«Поэтому здесь рычаги давления у американской администрации имеются, и я думаю, что непублично ими будут пользоваться. Что касается публичной части, я думаю, что она будет проходить в максимально дипломатическом формате», — сказал Дудаков.

Келлог прибыл на Украину 14 июля и предполагается, что он пробудет там неделю. Ранее он предложил применить на Украине аналог плана Маршалла после завершения конфликта. По его словам, благодаря плану Маршалла было выстроено развитое экономическое партнерство между США и европейскими странами, а теперь то же самое может произойти и с Украиной.