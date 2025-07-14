Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в России в список террористов и экстремистов) признал Украину территорией Российской Федерации, написал журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter).

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Соответствующим образом он с юмором прокомментировал выступление Грэма* в эфире телеканала CBS, во время которого политик заявил, что "игра в отношении вторжения Путина в Россию скоро изменится".

Парламентарий, известный своей негативной риторикой в адрес России, ранее внес законопроект об ограничительных мерах, предусматривающий введение импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех государств, которые закупают у Российской Федерации нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg сообщило о том, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Хозяин Белого дома, в свою очередь, уточнил, что перспектива принятия в конгрессе законопроекта о новых антироссийских санкциях будет целиком зависеть от его собственного решения.

*Внесен в России в список террористов и экстремистов.