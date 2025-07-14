Спецпосланник президента США прибыл на Украину

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог прибыл в Киев.

Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"Приветствуем на Украине спецпредставителя Президента США Кита Келлога", - написал Ермак в своем Telegram-канале.

Он добавил, что планируется несколько тем для обсуждения, в том числе поставки оружия и сотрудничество между двумя странами.

"Много тем для разговора", - подчеркнул Ермак.

11 июля Келлог в разговоре с украинскими СМИ в Риме сообщил, что приедет на Украину 14 июля и его визит продлится неделю. В прошлый раз спецпосланник посещал Киев в феврале.