Перспективы диалога России и Дании по Арктике оценили

Посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин оценил перспективы диалога между Россией и Данией по вопросу Арктики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, Копенгаген не планирует поддерживать диалог и возобновлять сотрудничество с Россией. При этом, Дания является председателем Арктического совета — как подчеркнул Барбин, вся организация отказалась от контактов с Москвой на государственном, правительственном и политическом уровнях.

«Намерений использовать датское председательство в Арктическом совете для возобновления конструктивного диалога с Россией и полноформатного международного арктического сотрудничества в Арктике с нашим участием Копенгаген не имеет», — заявил Барбин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы в Арктике.