Президент России Владимир Путин в ходе последнего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом якобы дал понять, что в ближайшие несколько месяцев ВС РФ планируют наступать на востоке Украины. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По утверждению портала, Путин якобы выразил настрой на дальнейшую эскалацию. Россия намерена в течение следующих 60 дней предпринять новые усилия по выходу на административные границы регионов, в которых Москва «имеет значительные позиции», говорится в тексте.

По данным собеседников Axios, после разговора с Путиным Трамп позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону и сообщил, что президент России «хочет забрать все».

До этого журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на информированные источники писал, что Дональд Трамп объявит в понедельник о новом плане поставок вооружения для Киева, в который, возможно, войдет наступательное оружие. Трамп также отметил, что Штаты передадут Украине комплексы Patriot и различные единицы военной техники, расходы за которые будут полностью оплачены украинской стороной.