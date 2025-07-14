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Грэм* пригрозил России из-за ситуации на Украине

Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что уровень поставок американской военной помощи Киеву вскоре достигнет максимума. По его мнению, новые поставки могут стать переломным моментом в конфликте, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью сенатора телеканалу CBS.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться", — сказал Грэм*.

По его словам, новые поставки якобы могут привести к поворотному моменту в конфликте.

В Германии заявили, что не будут поставлять Украине ракеты Taurus

Власти ФРГ отказались поставлять ракеты Taurus Украине, несмотря на "последнюю просьбу" Киева. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times, сообщает РИА Новости.

"Он (Писториус - ред.) заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои ракеты большой дальности Taurus, несмотря на ... новый запрос Киева", - пишет издание.

Так, по информации Financial Times, в своем интервью министр обороны Германии поведал о ситуации с вооружением, а также сообщил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Одной из тем обсуждения станет продажа США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Бывший президент США Джо Байден признал, что для подписания указов о помиловании он использовал устройство для автоматической подписи документов (autopen). Причина была в огромном количестве бумаг, пишет РИА Новости со ссылкой на интервью политика газете New York Times.

"Их (указов - ред.) было много. (Использование - ред.) устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая Трампа (президента США Дональда Трампа - ред.)", - заявит Байден.

Он также объяснил использование устройства для автоматической подписи документов наличием большого количества документов. Однако отметил, что каждое решение было одобрено им лично.

Датский остров Борнхольм используют как форпост НАТО, заявил посол

Датский остров Борнхольм все чаще используют как форпост НАТО на Балтике против России, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, милитаризация острова проводится под предлогом якобы угрозы со стороны РФ, сообщает РИА Новости.

"Милитаризация Борнхольма осуществляется сегодня под фальшивым предлогом необходимости защиты острова от "российской угрозы", хотя у России нет и никогда не было агрессивных намерений в отношении Дании. Борнхольм стал все чаще использоваться как форпост НАТО на Балтике против России", - сказал глава дипмиссии.

Барбин также отметил, что даже в годы холодной войны остров не был местом для военных приготовлений. Сейчас к патрулированию воздушного пространства Борнхольма привлекаются самолеты альянса.

ЕС может согласовать новые санкции против России, пишут СМИ

Постоянные представители Евросоюза могут согласовать 18-й пакет санкций против РФ в понедельник. В него будет входить первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По словам источников из стран ЕС, уже согласована большая часть элементов пакета, хотя одна страна все еще сомневается по поводу значения потолка цены на нефть.

"Источники ... ожидают, что они (представители ЕС - ред.) достигнут полного согласия в понедельник перед встречей министров в Брюсселе, формальным одобрением пакета", - отмечает Рейтер.

По данным СМИ, в настоящее время пакет блокирует Словакия.

* Внесен в список террористов и экстремистов в России.