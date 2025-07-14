Чтобы обеспечить поставки вооружений Киеву, США приходится занимать деньги у Китая. Таким положением дел, возникшим на фоне конфликта, возмутился американский сенатор Рэнд Пол в эфире YouTube-канала Mario Nawfal.

«Поэтому я продолжаю указывать на то, что у нас нет денег, и лучше бы перенаправить наше внимание на внутренние проблемы <…> Можно сколько угодно говорить о моральной стороне вопроса, но реальность такова: чтобы вооружать Украину нам приходится брать в долг у Китая», — подчеркнул Пол.

Журналист раскрыл позицию США по конфликту на Украине

Он также обратил внимание на то, что многие политические партии в США преследуют свои крупные цели, но часто забывают об экономическом факторе.

«Ястребы хотят еще больше финансировать войну, левые хотят выделять еще больше пособий, а в итоге все эти люди еще больше загоняют нас в долги», — резюмировал сенатор.

Ранее немецкий журнал Focus предположил, что президент США Дональд Трамп может использовать военную помощь Киеву как рычаг давления на Зеленского. Таким образом, глава Белого дома может преследовать цель заставить Киев пойти на сделку с Москвой.