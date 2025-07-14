Байден признал, что использовал автоподпись для указов

Бывший президент США Джо Байден признал, что использовал устройство для автоматической подписи документов (autopen) при подписании указов о помиловании. В интервью New York Times он объяснил это большим объемом бумаг, подчеркнув, что каждое решение все равно утверждал лично.

— Их (указов — прим. «ВМ») было много. (Использование — прим. «ВМ») устройства autopen законно... Ее использовали другие президенты, включая (президента США Дональда) Трампа, — сказал Байден.

Кроме того, он опроверг обвинения Дональда Трампа и других республиканцев о своей недееспособности в период президентства, назвав их утверждения ложью. Также Байден отверг предположения о злоупотреблении autopen со стороны своих помощников.

Комментируя помилование членов семьи, он признался, что опасался возможного преследования с их стороны со стороны Трампа, которого назвал мстительным, передает газета.

Ранее во время своего президентского срока, Байден выступал на саммите G20 в Бразилии, после чего развернулся и, перепутав направление движения, забрел вглубь тропического леса Амазонки. На предоставленных кадрах видно, как 81-летний экс-глава Белого дома, одетый в голубую рубашку с открытым вырезом, темные брюки и свои фирменные солнцезащитные очки Aviator, заканчивает выступление, отворачивается от подиума и идет в сторону леса.