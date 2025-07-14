Формирование нового правительства на Украине под руководством Юлии Свириденко может произойти в течение недели, сообщили источники.

По информации украинских СМИ, решение о смене состава кабмина уже принято главой киевского режима Владимиром Зеленским. Со ссылкой на источник украинские СМИ пишут, что «уже на следующей неделе может появиться новое правительство» во главе с первым вице-премьером и министром экономики Свириденко, передает ТАСС.

Также сообщается, что действующий премьер Денис Шмыгаль может занять пост министра обороны, сменив Рустема Умерова. Сам Умеров, в свою очередь, рассматривается как возможный кандидат на должность посла в США.

Ожидается объединение некоторых министерств и обновление состава правительства. Перечень министров, которые могут покинуть свои должности, пока находится в стадии согласования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Зеленского хочет заменить Шмыгаля на более лояльного управленца. В Верховной раде анонсировали отставку премьер-министра Украины.