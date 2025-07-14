В Британии увидели тревожный знак в решении Зеленского

Перестановки в правительстве Украины говорят о растущем политическом стрессе, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. О происходящем в стране он высказался в эфире своего YouTube-канала.

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«Все ведет к тому, что грядут перестановки шезлонгов на палубе Титаника, то есть Украины. Не могу не заметить, что это в очередной раз отражает растущий политический стресс в Киеве», — отметил эксперт.

В то же время, продолжил он, Киев полностью игнорирует дипломатические сигналы со стороны Москвы. По мнению аналитика, это свидетельствует о незаинтересованности украинской стороны в продолжении переговоров об урегулировании конфликта.

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«Москва и Анкара уже некоторое время ждут ответ из Киева, но его все нет. Украина соблюдает полное политическое молчание», — подытожил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на предстоящей неделе в стране ожидается «трансформация исполнительной власти». В частности, он пообещал провести кадровые перестановки в сфере обороны и во всех проектах «ради устойчивости государства и общества».