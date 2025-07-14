Джо Байден признал, что на указах о помиловании стоит автоподпись

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Бывший президент США Джо Байден официально признал использование автоматического устройства для подписи указов о помиловании. В интервью The New York Times он подчеркнул, что каждое такое решение принималось исключительно им самим.

Байден признал, что использовал автоподпись для утверждения указов о помиловании
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Причиной применения автоматической подписи стало огромное количество необходимых документов.

«Количество указов оказалось чрезмерным. Как известно, автоматическая подпись является легальной процедурой, которую применяли и предыдущие главы государства, включая Дональда Трампа», — сказал Байден.

Кроме того, экс-глава страны отметил, что помиловал членов собственной семьи из соображений безопасности, боясь возможного преследования со стороны администрации Трампа. Это позволило избежать значительных расходов на адвокатов.

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5 июня президент США Дональд Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Джо Байдена в изданных им указах.

Ранее Трамп сообщил о расследовании из-за «украденных» Байденом выборов.