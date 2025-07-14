Трамп заявил, что США направят Украине дополнительные вооружения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон направит Киеву дополнительные вооружения, в том числе ракеты к системам Patriot, которые оплатит Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее Трамп пообещал сделать «большое заявление» по России.
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Позже американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* отметил, что важное заявление Трампа о России может касаться арестованных активов.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.