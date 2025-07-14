В Лондоне заявили о росте кибератак со стороны России при Трампе

После вступления Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов Великобритания стала основной целью для российских кибератак и разведывательной деятельности. Об этом, ссылаясь на анонимного высокопоставленного британского чиновника, сообщает газета Times.

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По словам источника издания, Британия является для России целью номер один. С начала года спецслужбы Соединенного Королевства фиксируют рост российских «гибридных атак», в том числе кибератак и попыток диверсий на объектах ключевой инфраструктуры страны.

Чиновник объяснил большой интерес России к Британии потеплением отношений Москвы и Вашингтона при Трампе, что делает неуместными какие-то действия РФ на американской территории.

За прошлый год в России зафиксировали почти 2 млрд кибератак

9 июля стало известно, что российский баскетболист Даниил Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США, в данный момент решается вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки.

Ранее Макрон заявил, что Россия постоянно угрожает Европе.