В Италии предупредили о последствиях торговой войны с США

Взаимное введение продовольственных и других тарифов чревато торговой войной среди западных стран. Такое опасение высказала премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает РИА Новости.

По ее словам, сегодня итальянское правительство находится в тесном контакте с Европейской комиссией (ЕК) и всеми заинтересованными сторонами, которые участвуют в переговорах по тарифам. Как считает Мелони, торговая война на Западе приведет к ослаблению союзников «перед лицом глобальных вызовов».

В Италии Урсулу фон дер Ляйен обвинили в высоких пошлинах США

Ранее в Евросоюзе (ЕС) высказались о торговой войне с США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов к введению ответных меры против Вашингтона из-за повышения торговых пошлин в начале августа, если договориться с американскими партнерами не получится.