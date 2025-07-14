Скоро Соединенные Штаты Америки начнут требовать отставки президента Украины Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Я считаю, что Зеленскому будет предложено уйти в отставку. Он не нужен, он уже здесь лишний. Но он не уйдет, он сказал, что будет до конца войны, а война будет до конца Украины», — высказался он.

Как утверждает Соскин, Вашингтон может принять данное решение из-за неудачных кадровых перестановок в Киеве и отсутствия прогресса на переговорах с Москвой.

Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти на Украине

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Зеленский отбросил все мысли о мирном завершении конфликта и ведет себя так, словно его армия побеждает на поле боя.