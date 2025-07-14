Стало известно, кто займет пост премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложит должность премьер-министра республики первому вице-премьеру Юлии Свириденко. Об этом сообщают телеканал «Общественное» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Утверждается, что Зеленский уже принял решение о смене состава правительства.

«Правительство возглавит нынешний первый вице-премьер Юлия Свириденко», — говорится в сообщении.

Очередной виток слухов о скором увольнении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля появился месяц назад. В июне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что офис президента Украины планирует назначить на место премьера министра экономики Юлию Свириденко. Причинами такой перестановки депутат назвал потерю доверия к правительству и большое количество провалов, особенно в экономико-бюджетной сфере.

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Позже Зеленский опроверг информацию о возможной отставке премьера Украины Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что Шмыгаль может стать новым министром обороны.